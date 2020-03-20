Українці поскаржилися на відсутність грошей у банкоматах: ПриватБанк відповів

По всій Україні може спостерігатися нестача грошей в банкоматах ПриватБанку через планову інкасацію.

Про це OBOZREVATEL дізнався з відповіді прес-служби банку. При цьому з тієї ж причини можуть тимчасово не працювати інфокіоски ПриватБанку.

"Планова інкасація, готівки вистачає у всіх банкоматах. Така ситуація зараз вибірково – там, де поповнюють готівкою банкомати", – відповіли в прес-службі фінустанови.

Банкомати ПриватБанку

Раніше в мережі стали скаржитися на те, що багато банкоматів ПриватБанку і інфокіоск не працюють. Люди не можуть зняти готівку або поповнити мобільний рахунок.

Банкомати ПриватБанку

"Вирішила поповнити баланс мобільного в магазі. Жоден банкомат або інфокіоск ПриватБанку не працює. Люди, що проходять мимо, кажуть, що інші банкомати і інфокіоск в інших частинах міста – теж", – пише автор телеграм-каналу "Пригоди білорусів в Києві".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня ПриватБанк призупинив покупку і продаж готівкової валюти і перевів її в онлайн.

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