Українцям урізали субсидії: отримали 24 гривні

У Черкаській області жителі масово поскаржились на зменшення суми субсидій, порівняно з попередніми роками. Деяким сім'ям замість 800 грн прийшло 24 грн.

Про це повідомляє місцевий сайт "Про все". Черкащани з приводу такої проблеми намагались звернутися в управління праці та соціального захисту, але через карантин воно тимчасово не працює.

"Раніше батьки отримували загалом 800 гривень субсидії, а у жовтні на двох прийшла нова сума – 24 гривні. Спробували піти в управління соціального захисту й з’ясувати в чому справа, але зараз там карантин. Коли його скасують – невідомо. Може аж у квітні, коли закінчиться опалювальний сезон", – розповіла 37-річна Тетяна з Чорнобаю.

Мешканець Кам’янки Валентин Іванченко поскаржився, що у жовтні отримав менше грошей аніж у 2019 році. За його словами, раніше тільки на опалення субсидія становила 2400 грн, а тепер ті самі гроші йдуть на всі послуги ЖКГ, зокрема з водою та електрикою.

"Газовий котел цілий день горить на позначці 1,5. Увечері на пару годин виставляю на 2,5. В хаті 16 градусів. Взимку, за моїми підрахунками, буде 13. Пробував топити дровами, але тепло лише тоді, коли дрова горять. Перегоріли й знову холодно", – розповів чоловік.

Керівник управління соціального захисту населення Тальнівської РДА Тетяна Маринченко пояснила, що розмір субсидії залежить від ціни на газ, тому щомісяця змінюється.

"У жовтні ціна була 6 гривень 60 копійок. Зараз – 8,54 грн. Тобто в листопаді й субсидія буде більшою. Минулого року ціна була 8,77. Тобто, приблизно, на тому ж рівні. Субсидію ми не виплачуємо із 1 жовтня, а з 16-го. Так уже кілька років. Думаю, споживачі вже звикли до цього й ніяких несподіванок для них немає. Тому говорити про те, що субсидія стала меншою – неправильно", – зазначила чиновниця.

Субсидії можуть змусити повернути у бюджет

З 2021 року Міністерство фінансів перевірятиме субсидіантів одразу після того, як вони подадуть заяву. Якщо виплату вже призначать, а порушення знайдуть після, усю допомогу доведеться повернути в бюджет

За що можуть забрати гроші:

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що електроенергія для населення повинна подорожчати вже в першій половині 2021 року.

"Нинішні показники, коли фізичні особи платять по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) є вкрай низькими", – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.