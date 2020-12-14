Українці почали рекордними темпами скуповувати квартири у Польщі
Українці за минулий рік придбали в Польщі понад 3,2 тисячі квартир та стали найактивнішими інвесторами в нерухомість серед іноземців.
Більше українці купили житла в Польщі тільки в 2015 році. Відтоді кількість придбаної громадянами України нерухомості лише зростала, повідомляє інформагентство PAP.
Насамперед українці купують квартири у Польщі для життя. Водночас громадяни Німеччини чи скандинавських країн купують нерухомість для подальшого заробітку на ній.
Найбільше українців цікавить житло, розташоване у великих містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.
Крім України, нерухомістю в Польщі цікавляться громадяни Білорусі й Росії. Всього жителі цих трьох країн придбали у 2019 році близько 4 тисяч квартир загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.
В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.
Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.