Українці почали рекордними темпами скуповувати квартири у Польщі

Українці за минулий рік придбали в Польщі понад 3,2 тисячі квартир та стали найактивнішими інвесторами в нерухомість серед іноземців.

Більше українці купили житла в Польщі тільки в 2015 році. Відтоді кількість придбаної громадянами України нерухомості лише зростала, повідомляє інформагентство PAP.

Насамперед українці купують квартири у Польщі для життя. Водночас громадяни Німеччини чи скандинавських країн купують нерухомість для подальшого заробітку на ній.

Найбільше українців цікавить житло, розташоване у великих містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.

Крім України, нерухомістю в Польщі цікавляться громадяни Білорусі й Росії. Всього жителі цих трьох країн придбали у 2019 році близько 4 тисяч квартир загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів.

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