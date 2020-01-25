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25 січня • оновлено в 20:36
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Українці платитимуть за газ за новими правилами: що потрібно знати

1.1т
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Українцям будуть надсилати по дві квитанції за газ замість однієї. За спожитий газ і за його доставку тепер доведеться платити окремо.

Подробиці нововведення розкрила в ефірі ObozTV координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

"По факту, національний регулятор НКРЕКП змінив методику формування плати за розподіл. Я нагадаю споживачам, що кінцева платіжка за газ складалася з ціни газу як товару, його транспортування, його доставки і націнки постачальника плюс податки. З цього всього виділена доставка", – розповіла експертка.

"Маємо ситуацію, як якщо ми замовляємо товар поштою та окремо платимо за його доставку. В даному випадку цей товар приходить в нашу конфорку. В результаті маємо дві платіжки – одну за доставку газу, іншу – за сам газ як товар", – зазначила вона.

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Бойко пояснила, як формуються суми в нових платіжках: "Абонплата розраховується відповідно до того, що ви споживали минулого року. Ця сума ділиться на 12 частин і множиться на певний коефіцієнт, який є окремо для кожного облгазу. Водночас, плата за газ як товар йде тільки за спожиті кубометри за фактом. Раніше цих послуг було дві, але вони приходили одним платежем".

За словами експертки, нові платіжки не створять додаткових проблем одержувачам пільг і субсидій – "їм будуть покривати і те, і те".

Також Бойко підкреслила, що людина, яка не має наміру користуватися газом, має право не платити за транспортування.

"Для цього вона повинна повідомити свій облгаз. Їй просто перекриють газ і на тому все питання вирішиться", – розповіла вона.

Українці платитимуть за газ за новими правилами: що потрібно знати

112.ua

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Теми
Тарифи ЖКГ і субсидії Ціна на газ Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Тетяна Бойко
Місце
Україна
Теги
газ тарифи
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Пyтен страну довел. При Порoшенко такого не было.
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Куни Чан
Куни Чан
Нужно знать что правительство закрывает дыру в облгазах которые банкроты потому что должны Нафте за поставленный газ, но неоплаченный должниками физиками
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