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"Люди бояться!" Українці перестали відкривати депозити

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Українці найактивніше відкривають рахунки до запитання, а також строкові вклади на 3-6 місяців, незважаючи на те, що за вкладами на 12 місяців пропонувалися максимальні прибутковості.

Всього за підсумками березня загальний обсяг гривневих вкладів населення зріс на 0,7%, і досяг 277,7 млрд гривень, повідомляє UBR.

У банках небажання українців відкривати довгострокові депозити пояснили політичними ризиками – непередбачуваністю у розвитку країни спочатку після голосування за нового президента, а потім і за нову Верховну Раду.

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Аналітики також відзначили, що населення намагалося підстрахуватися, відкриваючи короткострокові рахунки, не тільки в гривні, але і в валюті.

У результаті, в березні накопичення населення на валютних депозитах збільшилися на 0,1% – до 8,55 млрд доларів.

Середня прибутковість по таких вкладень скоротилася з 2,6% до 2,5% річних.

"Люди бояться!" Українці перестали відкривати депозити

Нагадаємо, Національний банк України з 7 вересня 2018 року підвищив облікову ставку на 0,5 процентних пункти – до 18% річних. Як пояснив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, заходи були прийняті для приведення зростання цін у межі цільового діапазону в кінці 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні Нацбанк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних. За допомогою облікової ставки регулятор впливає на зростання цін в країні. Якщо вона підвищується, то зростання цін сповільнюється.

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Україна
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