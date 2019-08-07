Українців лякають злетом цін на продукти: що відбувається насправді

Низка українських ЗМІ прогнозує істотне подорожчання деяких продуктів харчування через зниження курсу долара.

Найперше це нібито може стосуватися овочів і фруктів, оскільки власники виробництв виплачують працівникам зарплати у гривні, а отримують доходи від експорту у доларах. Отже, прибуток менший. Чи так це і що буде з цінами – з'ясовував OBOZREVATEL.

Масло дорожче, ніж у ЄС

Опитані OBOZREVATEL економісти стверджують, що такі прогнози не відповідають дійсності. Директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко пояснює, що на українському ринку не так багато галузей, які експортують свою продукцію за кордон більше, ніж продають на внутрішньому ринку. Один із таких видів продукції – це зернові культури.

Пшениця Апостроф

"Але вже багато років зернові на експорт і всередині країни продаються за однаковою ціною", – каже він.

Те ж саме підтверджує і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, за його словами, 85% продукції, яку споживають українці, проводиться всередині нашої країни, а щодо експортного потенціалу, то кількість товарів досить обмежена – це переважно курятина, масло і зерно.

"На сьогодні курятина і масло всередині нашої країни вже коштують дорожче, ніж у наших найближчих сусідів у ЄС. Наприклад, в Іспанії наше масло коштує на 25-30% дешевше, ніж в Україні. Це відбувається тому, що, відправляючи товар за кордон, виробникам повертається податок на додану вартість. Всередині України такого ж немає. Тому автоматично вся продукція, яка йде за кордон, на 25-30% дешевша", – сказав економіст.

Масло УНІАН

Так що із фруктами і овочами?

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що ті невеликі обсяги фруктів або овочів, які йдуть на експорт, істотно не вплинуть на показники прибутковості виробників.

"Можливо, буде істотне нарощування пропозиції, якщо є великий урожай і зростання пропозиції, тоді природним чином вартісні показники можуть зменшуватися. Тоді це може мати місце. Але, наскільки мені відомо, то поки немає значних змін", – пояснює він.

У той самий час, якщо на зовнішніх ринках зростає попит на українські товари, тоді виробники можуть направляти більше продукції на зовнішні ринки, ніж на внутрішні. Але на ціну тих самих овочів і фруктів це навряд чи вплине.

"Коливання курсу долара мають тимчасовий характер, і десь із середини серпня динаміка зміниться. І за рахунок таких коротких доларових коливань, навряд чи сильно зміниться поведінка виробників", – додав Юрчишин.

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Що дійсно буде дорожчати?

Єдине, що ж за словами економістів неодмінно дорожчатиме, так це хліб.

"Це пов'язано з тим, що за часів, коли було державне регулювання цін на продукти харчування соціального значення, держава досить жорстко регулювала ціну на соціальні сорти хліба. Після того, як державне регулювання зняли, виробники почали вирівнювати рентабельність, і щоб швидко ціну не піднімати, вони щомісяця додають 1-2%. Тому виходить що інфляція у червні у нас становила 9%, а хліб подорожчав на 25% на рік. І це триватиме", – каже Пендзин.

А ось зміцнення гривні може лише призвести до зниження відсотка зростання ціни на хліб.

"Хліб додає на 1,5% і це відбувається щомісяця. Зміцнення гривні може привести до того, що ціни зростатимуть до 0,8-1,2%, але все одно подорожчання відбуватиметься. Але ще з жодної культури я не бачив, щоб через падіння долара ціни почали зростати. Я вже не знаю, що можуть придумати деякі люди, щоб виправдати зростання цін свою продукцію", – пояснює Дорошенко.

Хліб Голос

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