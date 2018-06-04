Українці отримують погані посади і гальмують зростання зарплат: поляки про заробітчан

У Польщі переважна більшість компаній (80%) повідомили, що співробітники з України найчастіше займають посади нижчого рівня.

Крім того, кожне п'яте підприємство шукає серед заробітчан співробітників середньої ланки, і лише 6% - кваліфікованих старших співробітників, свідчать результати дослідження Personnel Service з трудової міграції в першому півріччі 2018 року

Згідно з опитуванням, 38% польських працівників вважають, що наплив українців гальмує зростання зарплат в Польщі. У той же час 58% респондентів впевнені, що заробітчани не мають особливого впливу на цей процес.

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Також, згідно з дослідженням Personnel Service, 44% опитаних нейтрально налаштовані до працюючих в Польщі українців, ще 42% - позитивно, а 11% - негативно.

Нагадаємо, демографи оцінюють кількість заробітчан в 1,5-2 млн осіб. При цьому міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що тільки за 2017 рік країну покинуло понад мільйон громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міжнародної організації праці, 47,9% заробітчан працює без дозволу. Трудові мігранти не платять податки і позбавляються права отримувати пенсію. Також вони не можуть претендувати на гарантований пакет соціальної допомоги.