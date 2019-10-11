Українці отримають на сім мільярдів менше субсидій: у "Слузі народу" пояснили чому

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік передбачено на 7 млрд гривень менше субсидій, ніж цього року.

Голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пояснила причину: заробітні плати в Україні зростали швидше, ніж інфляція, передає УНН.

"Ви знаєте, що цього року зарплати зростали більш потужними темпами, ніж інфляція. У нас були місяці, коли на 20% і більше підвищувалася заробітна плата, водночас інфляція у нас закладена на цей рік – 7%. Це означає, що реальний дохід збільшився десь на 13%, то у такий спосіб 15% прибутків домогосподарств буде зменшуватись як порівняти з цим роком", – зазначила народна депутатка фракції "Слуга народу".

Новини У Зеленського пообіцяли дати субсидії ще мільйону українських сімей

За словами Третьякової, показник "енергетичної безпеки" домогосподарств під час призначення субсидії буде контролюватися.

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік передбачено на 7 млрд гривень менше субсидії, ніж цього року

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься в три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати пільги готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!