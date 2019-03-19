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Українці отримали надбавки до пенсії: хто і за що має отримати

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В Україні після індексації пенсій з 1 березня всі без винятку отримали надбавки через різний страховий стаж та рівень середньої зарплати.

Як пояснив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради Верховної Ради, надбавки вже були нараховані українцям, передає РБК-Україна.

"Ми з 1 березня разом з президентом забезпечили автоматичну індексацію пенсій. Це сталося вперше. Усі без винятку пенсіонери отримали надбавку до пенсій. Кожен звичайно різну", - сказав він.

За словами чиновника, при індексації пенсій врахована середня зарплата в Україні, страховий стаж пенсіонера, а також заробітна плата під час трудової діяльності.

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"Тому повторюю, що цифри надбавок після індексації пенсій різні для різних пенсіонерів, але надбавки отримав кожен пенсіонер в Україні", - повідомив Кириленко.

Українці отримали надбавки до пенсії: хто і за що має отримати

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. Військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця 1489 гривень, а з 1 січня 2019 го – тисячі шістсот шістьдесят дев'ять гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Тег
пенсії
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