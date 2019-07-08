Українці отримали на руки 5 млрд: озвучені результати масштабної реформи субсидій

"Укрпошта" виплатила 4,8 мільярди гривень монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг пенсіонерам, які отримують кошти через поштові відділення.

Середня сума виплачених субсидій склала 1500 гривень, йдеться на сайті українського поштового оператора.

Максимальний середній розмір монетизованих субсидій в березні склав 9273 гривні, в квітні – 11 062 гривні, а в травні – 9326 гривень.

"Укрпошта" чітко виконала свої обов’язки і поставлені задачі в рамках пілотного проекту: субсидії були виплачені та доставлені у визначені терміни", – повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Розгалужена мережа компанії дозволила виплатити кошти пенсіонерам, доставити готівку до будинку чи квартири, віддати "у руки" отримувачам, і, що важливо, прийняти комунальні платежі, убезпечивши тим самим від накопичування боргів", – резюмував він.

Максимальний середній розмір монетизованих субсидій склав 11 062 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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