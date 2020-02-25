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25 лютого • оновлено в 05:44
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Українці отримали космічні платіжки за тепло: названі причини

1.6т
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Українці в лютому почали отримувати платіжки з сумами в два рази вище, ніж в минулому місяці.

Наприклад, в січні за гарячі батареї у своїй квартирі сім'я Мокієнко заплатила 2,7 тис. грн. при цьому за грудень сума була вдвічі меншою – 1,3 тис. Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL.

За даними, які вказали в платіжці, минулого місяця сім'я спожила 1 Гкал, в цьому – рівно в два рази більше.

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Одночасно з цим змінилася і загальна опалювальна площа. У деяких випадках вона виросла в два рази, а в інших навпаки – знизилася.

Глава комітету РКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що причин для зростання платежів може бути кілька:

  • у будинку не повірений лічильник, тому його показники постачальник не зарахував. Платити довелося за обсягами споживання в минулому році;

  • показники позаминулого місяця знімалися 23 числа, а в минулому – в кінці;

  • у січні температура повітря знизилася на 2 градуси.

Українці отримали космічні платіжки за тепло

Українці отримали космічні платіжки за тепло

Українці отримали космічні платіжки за тепло

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

  • "Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это всё спецоперация ФСБ)))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабам остаётся только терпеть...
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Livesey David
Livesey David
Надо терпеть, а то Путин не дремлет.
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