Українці отримали космічні платіжки за тепло

Українці в лютому почали отримувати платіжки з сумами в два рази вище, ніж в минулому місяці.

Наприклад, в січні за гарячі батареї у своїй квартирі сім'я Мокієнко заплатила 2,7 тис. грн. при цьому за грудень сума була вдвічі меншою – 1,3 тис. Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL.

За даними, які вказали в платіжці, минулого місяця сім'я спожила 1 Гкал, в цьому – рівно в два рази більше.

Одночасно з цим змінилася і загальна опалювальна площа. У деяких випадках вона виросла в два рази, а в інших навпаки – знизилася.

Глава комітету РКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що причин для зростання платежів може бути кілька:

у будинку не повірений лічильник, тому його показники постачальник не зарахував. Платити довелося за обсягами споживання в минулому році;

показники позаминулого місяця знімалися 23 числа, а в минулому – в кінці;

у січні температура повітря знизилася на 2 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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