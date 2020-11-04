Українці не знають про свої права на ринку газу: експерт пояснив чому

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський заявив, що більшість українців не знають про свої права на лібералізованому ринку газу для населення.

"Не дивлячись на те, що лібералізований ринок газу вже два місяці, як на папері працює, більшість споживачів навіть і не знають про те, що таке лібералізований ринок газу, які їх права і лише 11% підтримують цю реформу. Це критично мінімальний рівень довіри респондентів до реформи", – повідомив Белявський укоментарі UBR.

За його словами, лібералізований ринок газу дає дві переваги – конкуренцію цін на ринку і можливість вільного вибору постачальника. Більше половини споживачів негативно оцінюють ці переваги, оскільки мають фінансові проблеми і доходи, непорівнянні зі зростанням цін на енергоресурси.

"Тобто йдеться про те, що ми є свідками зростання рівня енергетичної бідності населення... Тому в цілому результати, які були отримані в результаті соціологічних досліджень, з точки зору експертів нас не дивують. Вони кажуть, навпаки, про те, що суспільство було не готове як з точки зору комунікацій, так і з точки зору фінансових підходів до запровадження лібералізувати ринку природного газу", – резюмував Білявський.

З 1 серпня українці можуть вільно змінювати постачальника газу. Для цього потрібно всього три кроки: вибрати нового постачальника, подати заявку на сайті або в центрі обслуговування клієнтів і відправити пакет документів (серед них документи, що засвідчують особу, право власності або користування житлом і останню платіжку).

Як засвідчує практика, в перебігу 3-7 днів заявку розглянуть, і ви почнете обслуговуватися в новій компанії. Це доступно як жителям приватних, так і багатоквартирних будинків. При цьому не потрібно самостійно повідомляти попереднього постачальника про бажання розірвати договір або брати у нього довідку про відсутність боргів, як було раніше.

Четвертий місяць в Україні працює ринок газу для населення. Завдяки цьому держава більше не регулює ціни на газ, а споживачі можуть самі вибирати, у якій газопостачальній компанії вони хочуть, щоб їх обслуговували. Якщо зі стартом ринку, 1 серпня, з населенням були готові працювати 37 компаній, то вже на кінець жовтня виставив свою цінову пропозицію 41 постачальник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

25 липня ціни на газ у Європі вперше із середини березня 2020 року перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.