В Україні назріла критична ситуація: мільйони не платять податки, а "слуги" бездіють

В Україні прозорий облік фізосіб-підприємців, введення обов'язкових касових апаратів і скорочення тіньової зайнятості могли б принести до бюджету загалом до 180 млрд грн! Цих грошей вистачило б на підвищення зарплат медикам у середньому до 23 тис. грн, як просив міністр Максим Степанов, вистачило б коштів і на вакцини, і на підвищення пенсій.

Замість цього "слуги народу" продовжують заганяти економіку в тінь: фізособам-підприємцям (ФОПам) дозволили працювати без обліку, а в бюджеті на 2021-й найважливішими статтями витрат виявилися утримання самої влади й погашення боргів.

OBOZREVATEL продовжує писати про те, де можна взяти гроші на підвищення зарплат медикам. Цього разу ми розповімо, скільки податків недоплачують ФОПи і неофіційно оформлені українці.

Українці за рік витрачають приблизно 3 трлн грн, водночас через податкову проходять платежі всього на 1,2-, 1,8 трлн грн, розповів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" глава ДПС Олексій Любченко. Як підрахували у відомстві, якби всі операції були "білими", бюджет міг би додатково отримати близько 50 млрд грн.

Якщо хоча б частину зарплат вивести з тіні, грошей вистачило б і на підвищення зарплат медикам, і на фінансування всіх медичних програм, і на закупівлю необхідної кількості вакцин. Зараз приблизно 4,1 млн українців не показують взагалі ніяких доходів, але водночас живуть на якісь гроші. Припустімо, що кожен з них показав дохід хоча б розміром із мінімалку, тільки в січні 2021-го бюджети різних рівнів додатково б отримали 10,2 млрд грн. За рік це більш ніж 122,4 млрд грн. У сумі це вже 177,4 млрд грн на рік.

Коли вам здається, що ви платите податки "не зрозуміло на що", згадайте, що лікар у вашій районній лікарні працює на зарплату в 5-7 тис. грн, а левова частка пенсіонерів отримує від держави близько 2 тис. грн на місяць. Чи можливо вижити на таку суму? Де взяти гроші, коли не платять податки мільйони?

Порушення є і на рівні великого бізнесу, з ними також потрібно боротися. Однак виправити ситуацію не вийде, поки кожен українець не зрозуміє, що платити податки в своїй державі – честь. Поки що відбувається зовсім навпаки.

Ще в 2004-му в країні офіційно працювало 19,2 млн осіб. Зараз загалом близько 11,2 млн. З урахуванням загальної кількості бюджетників і пенсіонерів на одного працівника, як каже Любченко, "два з ложками". Тобто один платник податків повинен утримувати двох осіб, які живуть за рахунок бюджету.

На яку пенсію можна розраховувати в такій ситуації? Де брати гроші на гідні зарплати медикам, військовим? Влада замість того, щоб навести порядок, погіршує ситуацію. "Щоразу, купуючи товар і отримуючи за нього чек, ви віддаєте 1 грн до бюджету", – розповів Любченко. А якщо купуєте товар без чека, ймовірно, ця ж гривня йде в кишеню "підприємцю".

Із грошима бізнес розлучатися не хоче, тому Україна – єдина країна в ЄС, де діють особливі правила майже для двох мільйонів підприємців (ФОПи). Наприклад, у середньому торік ФОП на спрощеній системі платив 2,36 тис. грн податків і внесків на місяць. Лікар, який заробляє "чистими" 7 тис. грн, платить щомісяця майже 3 тис. грн до бюджету. Чомусь бізнес має право платити в бюджет мінімум. До того ж підприємці ще й приховують свій реальний виторг: вони не хочуть встановлювати касові апарати або програмні реєстратори, тому що в такому разі виявиться, що багато хто з них вже давно перевищив ліміт і повинен платити повні податки.

Президент Володимир Зеленський, його фракція в парламенті і його прем'єр-міністр Денис Шмигаль вкотре пішли на поступки тіньовикам і дозволили не вводити облік у 2021-му. А це знову удар по бюджету. Гроші залишаються в тіні, заробляють контрабандисти, тіньовики, а бюджетники, які повинні допомагати їм у лікарнях і вчити їхніх дітей, отримують копійки.

Ввести обов'язковий облік і проводити всі операції через касові апарати. Відповідний закон уже ухвалено, але "слуги" переносять нововведення. Внаслідок цього бюджет продовжує втрачати мільярди гривень, грошей на бюджетників, на пенсіонерів катастрофічно не вистачає.

Переглянути єдиний податок. Ексміністр соцполітики Андрій Рева пропонує "почистити" списки тих, хто має право перебувати на єдиному податку. Залишити в ньому тільки тих, хто дійсно потребує підтримки, інших же перевести на загальну групу.

"Повинен бути новий закон, у якому варто описати ознаки трудових відносин для фізосіб-підприємців. У нас же зараз усіх оформлюють як ФОП і це вже просто податковий офшор усередині країни", – говорить Рева.

Без прозорого обліку виторгу, без сплати податків і без офіційного оформлення ситуацію в країні змінити неможливо. Чесно платити податки – відповідальність кожного з нас. І поки держава не почне виводити бізнес із тіні, ситуація в країні не покращиться.