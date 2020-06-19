Українці не можуть зняти гроші без розписки: у банках озвучили нові вимоги

В Україні банки почали вимагати в клієнтів розписки під час зняття депозитів понад 200 тисяч гривень. Причому навіть тоді, коли вклади забирають із дотриманням усіх умов договорів і своєчасно.

Про це йдеться в матеріалі "Страны". Такі заходи банкіри пояснюють новими правилами щодо фінансового моніторингу.

"Банки стали вимагати, щоб підприємець або приватна особа написали розписку – на що будуть витрачені гроші. За можливості, з максимальною деталізацією. Якщо з фізособою-підприємцем це ще якось можна зрозуміти, то простих людей новий підхід дивує та навіть шокує. Ну уявіть: ви рік тому відкрили депозит, пройшли в банку фінансовий моніторинг, поклали на рахунок 210 тисяч грн, а тепер прийшли за терміном забирати свій вклад, а вам ставлять два питання: чому ви знімаєте кошти з рахунку та на що їх витратите? Усних відповідей недостатньо – потрібно писати розписку", – пояснив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

За його словами, такі заходи поки ввели не в усіх банках, але в багатьох.

Розписки вимагають у рамках нових принципів ризик-орієнтованого підходу, який банки зобов'язали впроваджувати за новим законом про фінансовий моніторинг (361-IX), що набув чинності з 28 квітня 2020 року. А також у зв'язку з постановою Нацбанку №65, ухваленою під нього, яка набула чинності 22 травня.

Що передбачено законом

Закон впроваджує правило, яким в Україні забороняють грошові перекази понад 5 тисяч грн без ідентифікації особи. Людина повинна або показати документи, або використовувати банківську картку. А постанова №65 впроваджує понад 70 індикаторів підозрілих операцій, дій та поведінки клієнтів.

"У всіх цих документах немає жодного слова про обов'язкове написання людьми пояснювальних записок під час зняття готівки з рахунків. Однак там виписана вимога НБУ до банків впроваджувати ризик-орієнтований підхід", – пояснюється в матеріалі.

В одному з банків уточнили, що зняття понад 200 тисяч грн – це одне з його проявів.

"Не завжди зрозуміло, яких саме вимог від нас чекають, коли говорять про таке поняття, як ризик-орієнтований підхід. Тому постійно консультуємося щодо цього з Національним банком. Адже саме він контролює ситуацію та виписує нам штрафи, коли ми щось не так впроваджуємо. Саме працівники НБУ під час останньої консультації порадили збирати розписки з клієнтів, що знімають понад 200 тис. грн – з різних причин, наприкінці дії депозиту теж. Рекомендація була усною, але ми вирішили прислухатися. Ніхто не хоче платити Нацбанку штрафи", – розповів заступник голови одного з банків на правах анонімності.

За словами фінансистів, клієнти вкрай незадоволені, коли з них вимагають розписки за зняття коштів, проте документ складають. Адже касир без такого паперу відмовляється видавати кошти.

"Це не єдина нова вимога фінансового моніторингу останнім часом. На ринку ходять наполегливі чутки про те, що банки, що належать до великих фінансово-промислових груп, під виглядом посилення фінансового моніторингу зайнялися відвертим промисловим шпигунством. Спершу вони запитують у своїх компаній-клієнтів додаткові дані щодо контрактів: від деталізованої документації (з додатками) та специфікацій до бізнес-планів на місяць/рік. А потім копіюють цікаву інформацію та передають акціонерам, які працюють у тих же сегментах ринку та є конкурентами клієнтів, що обслуговуються в банку", – йдеться в матеріалі.

Експерти пояснили, що довести подібні речі вкрай складно, тому бізнесмени просто намагаються перейти на обслуговування в інші банки, щоб їхній бізнес не страждав від подібних дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 28 квітня набули чинності нові правила контролю за переказами. Заробляти нелегально й отримувати гроші на картку стало складніше, а в банків додалося підстав перевірити своїх клієнтів.

Коли варто показати документи банку: