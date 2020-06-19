Українці не можуть зняти гроші без розписки: в банках озвучили нові вимоги

В Україні банки стали вимагати у клієнтів розписки під час зняття депозитів понад 200 тисяч гривень. Причому навіть у випадках, коли вклади забирають з дотриманням всіх умов договорів і своєчасно.

Про це сказано в матеріалі "Страны". Такі заходи банкіри пояснюють новими правилами щодо фінансового моніторингу.

"Банки стали вимагати, щоб підприємець або приватна особа написали розписку – на що будуть витрачені гроші. По можливості, з максимальною деталізацією. Якщо з фізособою-підприємцем це ще якось можна зрозуміти, то простих людей новий підхід дивує і навіть шокує. Ну уявіть: ви рік тому відкрили депозит, пройшли в банку фінансовий моніторинг, поклали на рахунок 210 тисяч грн, а тепер прийшли по терміну забирати свій вклад, а вам ставлять два питання: чому ви знімаєте кошти з рахунку і на що їх витратите? Усних відповідей недостатньо – потрібно писати розписку", – пояснив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

За його словами, такі заходи поки ввели не в усіх банках, але в багатьох.

Розписки вимагають в рамках нових принципів ризикоорієнтованого підходу, який банки зобов'язали впроваджувати за новим законом про фінансовий моніторинг (361-IX), що набув чинності з 28 квітня 2020 року. А також у зв'язку з постановою Нацбанку №65, прийнятим під нього, яке набрало чинності 22 травня.

Що передбачено законом

Закон впроваджує правило, яким в Україні забороняють грошові перекази понад 5 тисяч грн без ідентифікації особи. Людина повинна або пред'явити документи, або використовувати банківську карту. А постанова №65 впроваджує понад 70 індикаторів підозрілих операцій, дій і поведінки клієнтів.

"У всіх цих документах немає ні слова про обов'язкове написання людьми пояснювальних записок при знятті готівки з рахунків. Однак там виписана вимога НБУ до банків впроваджувати ризикоорієнтований підхід", – пояснюється в матеріалі.

В одному з банків уточнили, що зняття понад 200 тисяч грн – це одне з його проявів.

"Не завжди зрозуміло, яких саме вимог від нас чекають, коли говорять про таке поняття, як ризикоорієнтований підхід. Тому постійно консультуємося з цього приводу з Національним банком. Адже саме він контролює ситуацію і виписує нам штрафи, коли ми щось не так впроваджуємо. Саме працівники НБУ в ході останньої консультації порадили збирати розписки з клієнтів, що знімають понад 200 тис. грн, з різних причин і в кінці дії депозиту – теж. Рекомендація була усною, але ми вирішили прислухатися. Ніхто не хоче платити Нацбанку штрафи", – розповів заступник голови одного з банків на правах анонімності.

За словами фінансистів, клієнти вкрай незадоволені, коли з них вимагають розписки за зняття коштів, проте документ складають. Адже касир без такого паперу відмовляється видавати кошти.

"Це не єдина нова вимога фінансового моніторингу останнім часом. На ринку ходять наполегливі чутки про те, що банки, що входять до великих фінансово-промислових груп, під виглядом посилення фінансового моніторингу зайнялися відвертим промисловим шпигунством. Спочатку вони запитують у своїх компаній-клієнтів додаткові дані по контрактам: від деталізованої документації (з додатками) та специфікацій до бізнес-планів на місяць/рік. А потім копіюють цікаву інформацію і передають акціонерам, які працюють в тих же сегментах ринку і є конкурентами клієнтів, що обслуговуються в банку", – сказано в матеріалі.

Експерти пояснили, що довести подібні речі вкрай складно, тому бізнесмени просто намагаються перейти на обслуговування в інші банки, щоб їхній бізнес не страждав від подібних дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 28 квітня набули чинності нові правила контролю за переказами. Заробляти нелегально і отримувати гроші на карту стало складніше, а у банків додалося приводів перевірити своїх клієнтів.

Коли варто показати документи банку: