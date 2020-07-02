Українці назвали винних в економічній кризі

Більшість українців вважають некомпетентність влади причиною можливої економічної кризи восени цього року.

Про це свідчать дані останнього дослідження соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 24-28 червня.

На прохання обрати одну з причин, через яку може відбутися економічна криза восени цього року, 53% респондентів відповіли "некомпетентність влади". 32% опитаних обрали коронавірус, війну на Донбасі – 6%, 3% обрали "інше" і 6 % – "важко відповісти".

Також дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% – покращилося.

Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% – побачили покращення. В найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% – відсутності змін, 17% – покращення.

Опитування "Рейтингу" Сайт "Рейтингу"

Довідка. Опитування проводилось серед повнолітніх українців в усіх областях України, за виключенням окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком ,статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, согласно исследованию Центра Разумокова, за год президентства Зеленского уровень благосостояния снизился у 37% украинских семей.