Обмеження під час переказів коштів: "слуги народу" запропонували зміни в закон

Нардепи "Слуги народу" запропонували збільшити максимальну суму переказу грошей без ідентифікації клієнта з 5 тисяч гривень до 25 тисяч. Так, закон про фінмоніторинг може зазнати змін.

Про це йдеться в законопроєкті №3686. 28 квітня 2020 року набув чинності закон про фінансовий моніторинг. Відтоді максимальний розмір готівкових переказів було зменшено з 15 тисяч до 5.

Нардепи відзначили в пояснювальній записці, що це створило значні незручності для простих громадян України. Саме так "слуги народу" цим законом хочуть забезпечити "конституційні права та свободи" українців.

Ініціаторами проєкту закону є 22 нардепи фракції "Слуга народу", зокрема й Євген Шевченко, Дмитро Наталуха, Микола Тищенко, Єлизавета Богуцька, Павло Фролов, Андрій Холодов.

Законопроєкт №3686 Сайт Верховної Ради України

Як працює фінансовий моніторинг

Основний закон, який регулює сферу фінансового моніторингу, – "Про запобігання та протидію легалізації та відмиванню доходів ...". Наприклад, цей документ визначає клієнтів банків із високими ризиками. Йдеться про держслужбовців, політиків і їхніх родичів. Щоб прокурори або керівники департаментів місцевої влади не могли залишати свої декларації порожніми, а на батьків і подружжя оформляти вілли і мільйонні рахунки в банках.

Перш ніж обслуговувати клієнта з високим ризиком, фінансова установа зобов'язана перевірити джерела доходів. Фінансовий моніторинг стосується і інших клієнтів. Це обов'язкові процедури, які вже давно поширені по всьому світу. І дають свої результати.

Скільки грошей можна переказати?

Українці зі своїх рахунків можуть переказати будь-яку суму, якщо джерело цих грошей зрозуміле для фінустанови. Незалежно від того, надсилаються кошти за кордон чи в середині країни, – проблем не виникне, якщо ви поповнювали свої рахунки з прозорих джерел.

Банк несе відповідальність за всі ваші операції. Він має стежити за законністю, не допускати ризикованих переказів.

Пам'ятайте: витрати мають відповідати прибуткам; переказувати можна тільки гривні – перекази по країні, наприклад у доларах, заборонені. А якщо сума занадто велика або не відповідає доходу, банк може попросити в клієнта документ, який підтверджує походження коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські банки будуть відмовляти клієнтам у відкритті депозитних рахунків, якщо запідозрять, що гроші мають незаконне походження або не відповідають статкам клієнта.