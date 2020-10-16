Стало відомо, як швидко в Україні можна знайти роботу

В Україні середня тривалість пошуку роботи безробітним з початку 2020 року склала 117 днів.

Про це повідомили УНН в Державному центрі зайнятості.

"Протягом січня-вересня 2020 року за сприяння центрів зайнятості було працевлаштовано 473 тис. осіб, з них – 291 тис. зареєстрованих безробітних. Середня тривалість пошуку роботи безробітними, зареєстрованими у державній службі зайнятості, склала 117 днів", – сказано у повідомленні.

З початку карантину статус безробітного в Україні отримали 525 тисячі осіб, показник на 53% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

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