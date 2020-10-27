Українцям сказали, як заощадити на хабарях

Валентина Гембарська Економіка 17:01, 27.10.2020

Українці можуть заощадити на хабарах 840 мільйонів, завдяки електронним державним послугам, що їх впроваджує Міністерство цифрової трансформації.

Про це заявив перший заступник міністра Олексій Вискуб, передає пресслужба відомства. Загалом, громадяни можуть заощадити 1,3 мільярда гривень завдяки цифровізації державних послуг.

За його словами, зараз українці можуть заощадити до 495 млн грн на рік, якщо будуть отримувати державні послуги онлайн і не відвідувати державні органи. Це, як він уточнив, ті кошти, які витрачаються на дорогу, а також на всілякі бланки і ксерокопії документів.

"Завдяки цифровим документам українці починають поступово звикати, розуміти, відчувати ефективність і якість електронних послуг. Це ланцюгова реакція цифровізації: бізнес, державні органи повинні адаптуватися і ставати більш цифровими", – сказав Вискуб.

Скільки українці можуть заощадити на державних послугах
Facebook Мінцифри

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні клієнтам банків при дистанційному відкритті рахунку дозволили не пред'являти фізичний паспорт, ID-карту або біометричний закордонний паспорт.

Зокрема, досить мати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія".

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Вагітну підкидало на ношах і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині

Організатор "опитування Зеленського" отримав мільйони з бюджету: хто стоїть за компанією

Верещук – про провал "слуг" на виборах: Тищенка мають негайно звільнити з посади

Штепа може не пройти до другого туру виборів у Слов'янську

Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+" - адвокат