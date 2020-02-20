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20 лютого • оновлено в 12:56
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Українцям можуть відключити тепло: "Нафтогаз" поставив ультиматум через борги

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НАК "Нафтогаз України" повідомив про ризик припинення газопостачання з 1 березня 2020 року для 52 виробників тепла.

За оперативними даними вони не виконують жодної з умов щодо розрахунків, передбачених положенням про спецобов'язки, повідомляє пресслужба національної акціонерної компанії.

"Нафтогаз" вимагає від виробників тепла сплатити на понад 392,8 млн гривень боргів.

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"Нафтогаз" звертає увагу підприємств-боржників на те, що у разі несплати хоча б мінімального платежу до 25 лютого включно, таким підприємствам для продовження отримання газу з 1 березня необхідно буде здійснити у термін до 28 лютого, крім мінімального платежу, також і оплату вартості природного газу, спожитого у січні цього року", – резюмували представники НАК.

НАК "Нафтогаз України" повідомив про ризик припинення газопостачання з 1 березня 2020 року для 52 виробників тепла

НАК "Нафтогаз України" повідомив про ризик припинення газопостачання з 1 березня 2020 року для 52 виробників тепла

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

  • "Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Автор
Віктор Калиненко
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было.
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