Українці можуть залишитися без опалення взимку: в "Нафтогазі" забили на сполох

НАК "Нафтогаз України" через борги 10 підприємств теплокомуненерго не продаватиме їм газ. Таким чином левова частка населення може залишитися без опалення.

Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу", компанії не забезпечили рівень розрахунків з НАК, достатній для того, щоб і далі отримувати газ.

Станом на кінець липня умови, необхідні для продовження газопостачання, виконали 374 теплогенеруючих підприємства.

У компанії заявили, що направили підприємствам-боржникам письмові повідомлення про необхідність самостійного припинення газоспоживання з 1 серпня 2019 року, якщо до цього часу відповідні розрахунки не будуть здійснені.

"У разі невиконання цієї вимоги транспортування і розподіл природного газу таким боржникам повинні бути припинені в установленому законодавством порядку із залученням відповідних операторів ГТС/ГРМ", - підкреслили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" наголосив на необхідності своєчасної оплати отриманого газу, щоб і далі купувати газ на пільгових умовах. "Адже через нездатність окремих підприємств виконувати свої контрактні зобов'язання без тепла в опалювальний період може залишитися населення, яке своєчасно оплачує спожите тепло", - додали в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тарифи на газ прив'язані до вартості на зовнішньому ринку. Вже до кінця 2019 року ціни на блакитне палива почнуть рости.

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