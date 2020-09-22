Українці можуть отримувати пільгову пенсію: хто має право

Українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Згідно із законом, такі громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок раніше за інших.

Отримувати пільгову пенсію мають право:

після досягнення ними 50 років:

за наявності страхового стажу в 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на "шкідливих" роботах;

20 років у жінок, з них не менше 7 років і 6 місяців на зазначених роботах.

після досягнення 55 років:

стаж 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років і 6 місяців на зазначених роботах,

25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Проте не завжди українці можуть домогтися нарахування пільгової пенсії – органи пенсійного забезпечення відмовляють.

Свої права можна відстояти в суді. Однак уряд незабаром планує скоротити кількість категорій пенсіонерів, які матимуть право на отримання пільгової пенсії.

Так, ті громадяни, для яких законодавством передбачено право виходити на відпочинок за "вислугою років" до досягнення загального пенсійного віку, не зможуть отримувати виплату, одночасно працюючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця року.

Якщо людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.