Українці можуть отримувати пільгову пенсію: хто має право

Українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Згідно із законом, такі громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок раніше за інших.

Отримувати пільгову пенсію мають право:

після досягнення ними 50 років:

при наявності страхового стажу в 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на "шкідливих" роботах;

20 років у жінок, з них не менше 7 років і 6 місяців на зазначених роботах.

при досягненні 55 років:

стаж 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років і 6 місяців на зазначених роботах,

25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

При цьому, не завжди українці можуть домогтися нарахування пільгової пенсії – органи пенсійного забезпечення відмовляють.

Свої права можна відстояти в суді. Однак, уряд незабаром планує скоротити кількість категорій пенсіонерів, які матимуть право на отримання пільгової пенсії.

Так, ті громадяни, для яких законодавством передбачено право виходити на відпочинок за "вислугою років" до досягнення загального пенсійного віку, не зможуть отримувати виплату, одночасно працюючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021-го будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію будуть отримувати по дві виплати, а зі своїх зарплат платити додатковий внесок. Таке нововведення повинні розробити до кінця року.

Якщо людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.