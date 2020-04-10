Державна служба зайнятості у зв'язку з карантином в Україні спростила процедуру оформлення безробітних та виплати їм допомоги, а також випустила навчальний ролик з цих питань.

Відео опубліковане у телеграм-каналі "Команда Зеленського" (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Щоб стати на облік, достатньо вибрати найближчу філію і відправити на її електронну пошту пакет документів. А саме:

скан паспорта;

скан ІПН-коду;

скан трудової книжки;

скан документа про освіту.

Виплати з безробіття

Сюди ж потрібно додати заяву і номер особового рахунку, куди повинні надійти кошти. Всі необхідні документи приймаються електронною поштою або можна кинути у скриньку для прийому кореспонденції. Фахівці також підтримують зв'язок із безробітними за телефоном або за допомогою електронної пошти. Станом на 6 квітня до ЦЗ прислали вже 1684 пакети документів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину скасували семиденний період для пошуку підхожої роботи: реєструватимуть безробітних у перший день після подачі заяви, в Центрі зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

Раніше Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірусу.