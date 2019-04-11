Українці можуть отримати "13 пенсію": кому виплатять

В Україні після автоматичного перерахунку пенсій вже в цьому році може бути виплачена "тринадцята пенсія".

"Ініціатива президента Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку пенсіонери отримали в березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді "тринадцятої пенсії" у кінці року", — повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає урядовий портал.

За його словами, відповідну виплату отримуватимуть люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію.

"Ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати її вже з цього року", — резюмував Розенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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