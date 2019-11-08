Українці можуть не отримати субсидії в листопаді: у Гончарука озвучили причину

Державну допомогу на оплату комунальних послуг у листопаді зможуть отримати не всі українці.
Затримки з наданням субсидій викликані змінами системи фінансування допомоги населенню, повідомляє OBOZREVATEL.
"Реєстр, на базі якого відбувається розрахунок пільг, створили ще у 2003 році, а частина пільговиків і організацій вчасно подавали інформацію про зміну реквізитів", – повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Однак представник уряду підкреслив, що в разі затримки кошти все ж виплатять, але не відразу. Він також додав, що українці отримають квитанції за новими правилами, без урахування субсидій.
"Починаючи з платіжок за жовтень, усі пільговики, як і субсиданти раніше, отримуватимуть повний розмір платіжки без урахування пільг і субсидій. Водночас відповідні кошти будуть перераховуватися на їхній обліковий запис у Ощадбанку або на інший банк чи Укрпошту", – резюмував Музиченко.
Затримки з наданням субсидій викликані змінами системи фінансування допомоги населенню
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься в три етапи.
Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього насамперед сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.
Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати пільги готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
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