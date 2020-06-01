Зеленський має пояснити українцям "ціну" нового траншу МВФ - Тимошенко

Президент Володимир Зеленський мусить повідомити людям про ті умови, які поставив перед країною Міжнародний валютний фонд.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів. Вона вимагає назвати імена уповноважених, які вестимуть перемовини з МВФ щодо запозичень.

"Закони проти інтересів України – про розпродаж сільськогосподарської землі та про знищення Національного банку як державної інституції – президент Зеленський підписав, але жодних кредитів МВФ Україна не отримала. Натомість ми отримали новий переговорний процес з МВФ та нові умови", – обурилася Тимошенко.

Лідер партії зауважила, що сьогодні за спинами українців уповноважені президентом люди ведуть перемовини щодо отримання нового кредитного формату від МВФ.

"Засоби масової інформації публікують різні переліки цих умов – це й нове підвищення тарифів на газ, електроенергію, тепло, скорочення і закриття шкіл, лікарень, звільнення сотень тисяч вчителів, лікарів, медичних працівників. Крім того, йде мова про те, щоб зекономити на пенсіонерах, та ще й НАК "Нафтогаз" та наглядові ради перетворити в іноземні структури, які управляють державними монополіями", – застерегла голова "Батьківщини".

Юлія Тимошенко

Процес переговорів із МВФ, переконана Тимошенко, не може відбуватися таємно від українського суспільства.

"Наша вимога – не може бути жодних перемовин про майбутнє України за спиною українців, президент повинен чесно розповісти громадянам про те, що відбувається на переговорах. Тому на погоджувальній раді я звернулася з вимогою до президента Зеленського прийти до парламенту, представити українцям всі нові умови МВФ, чітко оприлюднити прізвища тих людей, які сьогодні уповноважені вести переговори з МВФ, і все це безумовно потрібно узгодити з українським суспільством. Ми хочемо бачити всіх цих людей на чолі з Зеленським в обличчя, щоб вони нам розповіли, що вони ухвалюють, чому вони здають національні інтереси України, і хто за це потім буде відповідати", – наголосила політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якби українці мали можливість переголосувати, то Тимошенко могла б стати президенткою і 2010-го, і 2014-го року.

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