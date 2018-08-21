Українці масово встановлюють бойлери: чому може бути небезпечно і чи вигідно

В Україні планують відключити від центрального гарячого водопостачання одне з найбільших міст - Одесу. У Києві у значної частини місцевих жителів все літо немає гарячої води. В умовах, коли постійно зростають тарифи, все більше українців зважуються на встановлення електричних бойлерів.

OBOZREVATEL з'ясував, чому електричний бойлер може бути небезпечним і скільки доведеться платити за підігрівання води.

Чи вдасться заощадити

З точки зору екологічної ефективності використовувати центральне водопостачання вигідніше. У такому разі не буде повторного використання енергоресурсу. А ось в економічному плані ситуація кардинально відрізняється. По-перше, постачальники гарячої води найчастіше збиткові. Так, українці затримують платежі, зі скороченням обсягів споживання падає прибутковість. У деяких містах, наприклад, Одесі, прийняли рішення згодом зовсім відмовитися від центрального гарячого водопостачання в усьому місті. Бойлери можуть дозволити заощадити і простим сім'ям.

Наприклад, розрахуємо, скільки може коштувати підігрів кубометра води типовим бойлером у Києві. Для прикладу візьмемо бойлер за 6,7 тис. грн з об'ємом 80 л. Потужність бойлера - 2 кВт. Щоб розрахувати, скільки грошей знадобиться на підігрів води на 45 градусів, необхідно в першу чергу дізнатися, скільки на це потрібно часу. Для цього використовують формулу: Т = 0,00116 × обсяг × різниця в температурах / потужність.

Так, на підігрів витратимо дві години і майже 4 кВт/год. Щоб підігріти кубометр води, доведеться використати 50 кВт/год. За чинним тарифом це 45 грн, якщо загальне місячне споживання не перевищує 100 кВт/год, або 84 грн, якщо витрати не "вписуються" у 100 кВт/год. Додатково 15,7 грн доведеться заплатити за кубометр холодної води.

Таким чином, при економному споживанні "струму" кубометр гарячої води з бойлером коштуватиме 60,7 грн, а якщо витрачати більше 100 кВт/год - 99,7 грн. Для порівняння, тариф "Київенерго" (компанія втратила ліцензію, однак нове підприємство "Київтеплоенерго" обіцяє ціни не підвищувати) 80,62 грн. Тобто економити вдасться лише за незначного обсягу споживання. Але варто враховувати, якщо сім'я в місяць витрачає, наприклад, 5 кубів води, "вписатися" у 100 кВт/год/міс. не вдасться, і кожен куб води коштуватиме майже 100 грн.

Варто враховувати, що розрахунки зроблені за умови, що холодна вода щоразу підігрівається до 60-75 градусів. Насправді витрати електроспоживання можуть бути нижчими. Як розповіли OBOZREVATEL в інтернет-магазині з продажу бойлерів, в середньому на підтримку гарячої води доведеться витрачати близько 250 кВт/год електроенергії на сім'ю.

Як платити менше

Скоротити суми в платіжках за електроенергію можна в тому випадку, якщо звичайний лічильник замінити на двузонний. Тоді весь обсяг "струму", який використовуєте з 23 і до 7 ранку, рахуватиметься за спеціальним тарифом, який удвічі нижчий за чинний.

Припустимо, що кожен другий куб підігрівається в нічний період. Тоді на підігрів 4 кубів замість 398,8 грн доведеться витратити 314,8 грн. Водночас такий самий обсяг води з центральним водопостачанням коштуватиме приблизно 322,4 грн. Однак якщо самостійно підігрівати гарячу воду, можна не боятися планових відключень на проведення гідравлічних робіт влітку і перебоїв у зв'язку з аваріями.

В одній з енергокомпаній OBOZREVATEL пояснили: встановлювати двозонний лічильник варто, якщо місячне споживання наближається до 500 кВт/год. В такому випадку інвестиція (лічильник коштує 2-3 тис. грн) швидко окупится.

Підводні камені встановлення бойлера

Замикання електропроводки - одна з основних причин виникнення пожеж, зазначають у ДСНС. Згідно з повідомленнями прес-служби відомства, з цієї причини виникли десятки займань. Так, у Херсонській області в палаючому будинку загинули троє людей. У Запоріжжі квартира у "хрущовці" на вул. Яценка зайнялася через те, що господиня залишила увімкненим кондиціонер і пішла на роботу. Річ у тім, що в старих будинках енергоспоживання розраховувалося ще за старими нормами, пояснює дипломований електрик Олександр Стоянчук.

"Тоді у людей в кращому разі був холодильник і телевізор. А зараз електрочайник, фен, кондиціонер, кілька телевізорів, комп'ютери, кухонний комбайн, а ще й електричний бойлер. Проводка і так зношена, а з таким навантаженням звичайно будуть короткі замикання", - пояснює фахівець.

Алюмінієва електропроводка може служити близько 30 років, мідна - 50 років. Тобто якщо будинок побудували до 1988 року і в ньому мідна проводка, час її повністю міняти. У кращому випадку на одну квартиру виділили потужність у 5,5 кВт. За словами Олександра Стоянчука, в результаті зношування від цього числа можна сміливо віднімати 30%. Тобто потужність на одну квартиру в старому будинку може становити близько 4 кВт. Холодильник, телевізор, електрочайник, лампочки і бойлер - одночасне включення всіх цих приладів може призвести до надзвичайної ситуації. "А якщо в більшості квартир поставили електричний бойлер і кондиціонер, це бомба уповільненої дії", - упевнений електрик.

Якщо розетка тріщить або нагрівається (або тим більше нагрівається провід), варто терміново викликати фахівця, який перевірить проводку і за необхідності замінить її. В середньому на заміну проводки в одній квартирі доведеться витратити близько 17 тис. грн. І перед тим, як встановлювати ще один електроприлад - бойлер, варто порадитися з фахівцем.