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Українці масово виїжджають із країни: названа тривожна цифра

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Із 2001 року сім мільйонів українців виїхали за межі країни і не повернулися назад.

Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць. За його словами, їх виїзд не був врахований у офіційній статистиці.

Дані, озвучені Компанійцем, взяті з бази Держприкордонслужби, яка фіксує всі випадки перетину кордону.

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Українці масово виїжджають із країни: названа тривожна цифра

dsnews.ua

"Інформація достовірна. Це різниця між кількістю українців, які виїхали, і кількістю тих, хто повернувся", – пояснив він у відповідь на здивовані коментарі користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що більше мільйона українців з березня 2018 по березень 2019 року виїхали на заробітки за кордон.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бегут нормальные люди из свидомого рая.Одни кастрюлеголовые мутанты остануться. Будут кожный день стрыбать под прапором даунов, СУГСить и похоронную щеневмерлу выть.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Компаниец агент Путина. И куда только СБУ смотрит
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
И это еще не все. Скоро еще 10 млн выедет
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