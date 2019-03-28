Українці масово виїжджають із країни: названа тривожна цифра

Із 2001 року сім мільйонів українців виїхали за межі країни і не повернулися назад.
Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць. За його словами, їх виїзд не був врахований у офіційній статистиці.
Дані, озвучені Компанійцем, взяті з бази Держприкордонслужби, яка фіксує всі випадки перетину кордону.
dsnews.ua
"Інформація достовірна. Це різниця між кількістю українців, які виїхали, і кількістю тих, хто повернувся", – пояснив він у відповідь на здивовані коментарі користувачів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що більше мільйона українців з березня 2018 по березень 2019 року виїхали на заробітки за кордон.
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