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Українці масово перестали їздити в Росію оприлюднена статистика

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Пасажиропотік із України у напрямку Російської Федерації за підсумками 2018 року впав на 16%.

Одночасно з цим пасажиропотік із РФ знизився на 15%, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна зі свого боку активно розвиває напрямок залізничного сполучення із Європейським Союзом.

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"Більше 20 потягів запущені за дуже короткий період часу. Ми розвиваємо як Польщу, так і Угорщину. Цього року, сподіваюся, словацький напрямок запуститься, також Чехія. Це тільки початок історії", – підкреслив Омелян.

Міністр також висловив задоволення тим, що українці роблять вибір на користь країн Євросоюзу замість Росії.

Українці масово перестали їздити в Росію оприлюднена статистика

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, у тому числі з припиненням пасажирського залізничного сполучення через її діяльність в Азовському морі та на окупованих територіях.

Водночас у РФ уже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення. Пізніше у міністерстві з питань окупованих територій пояснили, хто виграє від скасування транспортного сполучення із Росією.

У Верховній Раді також оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
не массово конечно но 16% достаточно много , главное что б тенденция сохранялась...нехер в той мокшандии делать.
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Иванов Петр
Иванов Петр
1.Враньё2.Может хватит ездить, а пора взяться за свою страну?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ай красавец! Оговорился, конечно, но как звучит: "Мы будем развивать как Польшу, так и Венгрию..." Да. а Украина пусть дальше валится в ж0пу.
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