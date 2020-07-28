Українці купуватимуть газ у 'Нафтогазу' за ціною 'хаб+' – ЗМІ

Ціна на природний газ для населення після запуску ринку с 1 серпня 2020 року буде формуватися за принципом імпортного паритету, який передбачає вартість газу на європейських газових хабах плюс вартість його доставки в Україну.

Про це говориться в статті "Реформа ринку газу: що буде з ціною на газ після 1 серпня", опублікованій у виданні "Главком".

"Найважливіший аспект реформи для кінцевого споживача – ціна на газ – після 1 серпня не зміниться. Населення, як і попередні три роки, купуватиме газ за ціною імпортного паритету, або іншими словами – за формулою "хаб + доставка", – говориться в статті.

Видання зазначає, що за таким же принципом фактично формувалась ціна для населення упродовж останніх трьох років, коли діяло положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на державний НАК "Нафтогаз України".

З 1 серпня кожен побутовий споживач отримає право самостійно обирати свого постачальника газу.

Однак принцип імпортного паритету при визначені ціни збережеться. Він закріплений в ціні постачальника "останньої надії", яким за рішення Кабінету Міністрів став "Нафтогаз". Цей постачальник повинен продавати газ населенню за ціною хабу в Німеччині (NCG) плюс витрати на доставку газу на український ринок упродовж 60 днів, у випадку якщо споживач залишиться без власного постачальника газу.

"Поки ми нетто-імпортер газу, ціна в Україні буде "імпортний паритет плюс". Інакше працювати не може. Якщо видобуток перевищить споживання, то буде формула експортний паритет. Це аксіоми ринкових механізмів, інакше не працює", – приводяться в статті аргументи голови Оператора газотранспортної системи Сергія Макогона.

Видання зазначає, що принцип імпортного паритету давно відомий українським споживачам, він використовується не тільки в газі. За таким же формулами визначаються ціни на бензин, вугілля.

Наприклад, ідентичний підхід до ціноутворення використовувався раніше для ціни вугілля – так звана формула "Роттердам+". Як у випадку з газом, в обох формулах в якості базової ціни використовувалися ринкові ціни на європейських хабах. Обидві формули включали витрати на транспортування до України, а також витрати на "вхід" на територію України (в газі є плата за вхід в ГТС України, у вугіллі – плата за перевалку).

Нагадаємо, ціна газу для населення з лютого до липня 2020 року встановлювалася за так званою формулою "Амстердам+". Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу скасували 1 липня 2019 року із введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.