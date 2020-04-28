Українці значно краще росіян можуть пристосуватися до умов кризи, знайти вихід з ситуації, що склалася.

Про це розповів радник президента України, економіст Олег Устенко в інтерв'ю "Гордону".

"У 1990-х роках я написав книгу "Стратегії виживання після комунізму". Вона була заснована на прикладах України, Казахстану, Латвії та Росії. У тому великому дослідженні ми побачили, що з цієї групи українці виявилися найбільш адаптованими до тих кризових умов", – підкреслив експерт.

За його словами, в Україні люди використовували зовсім різні стратегії, які допомагали вижити: починаючи від обробки своїх дачних ділянок до човникових поїздок за кордон.

"І я припускаю, що коронакриза може, з одного боку, виступити каталізатором для розвитку приватної ініціативи, перегляду стратегії малого і середнього бізнесу з орієнтацією на внутрішній ринок. Тому що, як видно з нинішнього досвіду, якщо твій ринок далеко від тебе і раптом стається зрив у логістиці, можуть виникати великі проблеми з утриманням підприємства на плаву", – додав Устенко.

Ілюстрація aftershock.news

Він вважає, що люди адаптуються і знайдуть спосіб впоратися з кризою і вона "допоможе українцям остаточно позбутися ілюзії патерналізму держави. Ця ідея піде в минуле".

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