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28 квітня • оновлено в 17:29
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Українці краще за росіян адаптуються в умовах кризи – радник Зеленського

1.7т
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Українці значно краще росіян можуть пристосуватися до умов кризи, знайти вихід з ситуації, що склалася.

Про це розповів радник президента України, економіст Олег Устенко в інтерв'ю "Гордону".

"У 1990-х роках я написав книгу "Стратегії виживання після комунізму". Вона була заснована на прикладах України, Казахстану, Латвії та Росії. У тому великому дослідженні ми побачили, що з цієї групи українці виявилися найбільш адаптованими до тих кризових умов", – підкреслив експерт.

За його словами, в Україні люди використовували зовсім різні стратегії, які допомагали вижити: починаючи від обробки своїх дачних ділянок до човникових поїздок за кордон.

"І я припускаю, що коронакриза може, з одного боку, виступити каталізатором для розвитку приватної ініціативи, перегляду стратегії малого і середнього бізнесу з орієнтацією на внутрішній ринок. Тому що, як видно з нинішнього досвіду, якщо твій ринок далеко від тебе і раптом стається зрив у логістиці, можуть виникати великі проблеми з утриманням підприємства на плаву", – додав Устенко.

Ілюстрація

Ілюстрація

aftershock.news

Він вважає, що люди адаптуються і знайдуть спосіб впоратися з кризою і вона "допоможе українцям остаточно позбутися ілюзії патерналізму держави. Ця ідея піде в минуле".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд очікує швидкого затвердження програми розширеного фінансування для України.

Київ сподівається отримати від МВФ $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

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Тема
Світова фінансова криза
Особа
Олег Устенко
Місце
Україна
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Собственно, свои дачи то все возделывают, но вот поездки за границу для мытья панских туалетов, несомненно, украинское ноу хау.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
"украинцы оказались наиболее адаптированными к кризисным условиям", – избавились от земли и пусть теперь у нового хозяина голова болит.
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hunt andres
hunt andres
Кто бы сомневался в потомках рода людского)))
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