Українці будуть заповнювати декларацію про доходи: що важливо знати

Уже у 2020-му році уряд розробить проєкт про нульові декларації, яку запропонують заповнювати всім українцям, щоб легалізувати свій дохід. Ймовірно, вже у 2021-му громадяни будуть заповнювати звіти про доходи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками 100 днів роботи Кабміну. OBOZREVATEL розібрався, як це буде працювати.

Норма про нульові декларації була в передвиборній програмі президента Володимира Зеленського. Необхідність "амністувати капітали" вже неодноразово повторювали і в "Слузі народу", і в Офісі президента.

Відзначимо, що заповнення декларації буде добровільним – ті, хто легалізують свої доходи, отримають зможуть законно розпоряджатися великими сумами готівки. *Зараз в Україні діє обмеження на максимальний платіж готівкою – 50 тис. грн.

Українці будуть заповнювати нульові декларації

Громадянам України запропонують заповнити нульову декларацію, в якій фізичні особи покажуть всі свої активи і розкриють дані про те, чим вони володіють.

Що потрібно буде вказати в нульовій декларації:

Активи фізичної особи у вигляді валютних цінностей;

Цінні папери;

Рухоме майно;

Нерухомість;

Об'єкти незавершеного будівництва, частки, паї, зокрема і в майні юридичних осіб;

Інші майнові та нематеріальні активи, які знаходяться в Україні, а також за кордоном.

Після завершення декларування всі дані перевірить податкова інспекція.

Головне з законопроєкту, який вже зареєстрували в Раді:

дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично і без сплати податків;

амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок 5%;

з усієї іншою власності доведеться заплатити податок 10 %;

якщо гроші витратили на покупку ОВДП, то заплатити доведеться податок 2,5%;

всі легалізовані гроші потрібно покласти в банк як мінімум на рік;

декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час масштабної прес-конференції в травні Володимир Зеленський заявив: амністія капіталів (нульова декларація) буде у цьому році. Зараз влада обговорює тонкощі нововведення.