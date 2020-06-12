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12 червня • оновлено в 17:51
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Українці будуть заповнювати декларацію про доходи: що важливо знати

  • Нульові декларації можуть з'явитися в Україні вже у 2021 році

  • Це було однією з передвиборних обіцянок Зеленського

  • Таким чином держава має намір боротися з "тіньовими" доходами

5.1т
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Уже у 2020-му році уряд розробить проєкт про нульові декларації, яку запропонують заповнювати всім українцям, щоб легалізувати свій дохід. Ймовірно, вже у 2021-му громадяни будуть заповнювати звіти про доходи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками 100 днів роботи Кабміну. OBOZREVATEL розібрався, як це буде працювати.

Норма про нульові декларації була в передвиборній програмі президента Володимира Зеленського. Необхідність "амністувати капітали" вже неодноразово повторювали і в "Слузі народу", і в Офісі президента.

Відзначимо, що заповнення декларації буде добровільним – ті, хто легалізують свої доходи, отримають зможуть законно розпоряджатися великими сумами готівки. *Зараз в Україні діє обмеження на максимальний платіж готівкою – 50 тис. грн.

Українці будуть заповнювати нульові декларації

Українці будуть заповнювати нульові декларації

Громадянам України запропонують заповнити нульову декларацію, в якій фізичні особи покажуть всі свої активи і розкриють дані про те, чим вони володіють.

Що потрібно буде вказати в нульовій декларації:

  • Активи фізичної особи у вигляді валютних цінностей;

  • Цінні папери;

  • Рухоме майно;

  • Нерухомість;

  • Об'єкти незавершеного будівництва, частки, паї, зокрема і в майні юридичних осіб;

  • Інші майнові та нематеріальні активи, які знаходяться в Україні, а також за кордоном.

Після завершення декларування всі дані перевірить податкова інспекція.

Головне з законопроєкту, який вже зареєстрували в Раді:

  • дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично і без сплати податків;

  • амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

  • з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок 5%;

  • з усієї іншою власності доведеться заплатити податок 10%;

  • якщо гроші витратили на покупку ОВДП, то заплатити доведеться податок 2,5%;

  • всі легалізовані гроші потрібно покласти в банк як мінімум на рік;

  • декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час масштабної прес-конференції в травні Володимир Зеленський заявив: амністія капіталів (нульова декларація) буде у цьому році. Зараз влада обговорює тонкощі нововведення.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Нульова декларація
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