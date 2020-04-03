Українці будуть з водою: Кабмін заборонив відключати енергопостачання водоканалів

В Україні уряд на тлі введеного карантину заборонив постачальникам, а також операторам систем розподілу відключати від електроенергії нижче технологічного рівня водоканали і вуглевидобувні підприємства.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів №255 від 2 квітня 2020 року, опублікованого на сайті урядового порталу.

Також забороняється постачальникам газу припиняти газопостачання виробників теплової та електричної енергії. Крім того, НАК "Нафтогаз" повинен здійснювати поставки природного газу виробникам теплової та електричної енергії незалежно від стану виконання умов за розрахунками, "за умови наявності укладених належним чином договорів поставки природного газу з такими виробниками теплової та електричної енергії". Заборона буде діяти до 24 квітня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , низка українських водоканалів через борги за електрику можуть припинити поставки води споживачам. Якщо проблема не буде вирішена, без води залишаться понад мільйон осіб.

У свою чергу уряд продовжив дію безстрокових договорів "Укрінтеренерго" з водоканалами, поки вони не знайдуть іншого постачальника або не перейдуть у статус захищеного споживача.

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