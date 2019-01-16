Українці будуть отримувати субсидії готівкою: озвучені конкретні терміни

Кабінет міністрів має намір внести зміни в систему монетизації житлових субсидій, передбачивши їх виплату в грошовій формі вже з березня 2019 року.
"Була нарада у президента України за участю прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін як "Укрпошта","Нафтогаз", Пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ. Було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня", – заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі "РБК-Україна".
За його словами, це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним.
"Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий – в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", – додав Рева.
Міністр зазначив, що два механізми монетизації буде запущено паралельно.
"Сьогодні у нас 4 мільйони одержувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень (в опалювальний період. – Ред.). Це 6 мільярдів гривень у місяць будемо видавати готівкою", – резюмував Рева.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.
Кошти нараховуватимуться на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів використовуватиметься картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.
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