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Українці будуть отримувати субсидії готівкою: озвучені конкретні терміни

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Кабінет міністрів має намір внести зміни в систему монетизації житлових субсидій, передбачивши їх виплату в грошовій формі вже з березня 2019 року.

"Була нарада у президента України за участю прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін як "Укрпошта","Нафтогаз", Пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ. Було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня", – заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним.

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"Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий – в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", – додав Рева.

Міністр зазначив, що два механізми монетизації буде запущено паралельно.

"Сьогодні у нас 4 мільйони одержувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень (в опалювальний період. – Ред.). Це 6 мільярдів гривень у місяць будемо видавати готівкою", – резюмував Рева.

Українці будуть отримувати субсидії готівкою: озвучені конкретні терміни

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

Кошти нараховуватимуться на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів використовуватиметься картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

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Теми
Тарифи ЖКГ і субсидіїМонетизація субсидій
Місце
Україна
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Головне щоб людям похилого віку у селах було зручно, кошти повинні сплачуватися автоматично з картки при формуванні платежу за адресою з показниками лічильників, бо банкоматів у селі немає. Їхати до райцентру - 50 гривень у середньому і "бабуся у банку" завжди потребує консультанта який і проведе за неї усі платежі.
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