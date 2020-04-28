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28 квітня • оновлено в 14:27
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Українську пшеницю вперше купила Саудівська Аравія: відомі умови угоди

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Саудівська Аравія вперше купила 60 000 тон української пшениці за рахунок інвестицій у сільськогосподарські активи за кордоном

Державний закупник зерна Саудівської Аравії SAGO купив 60 000 тон української пшениці за ціною $248 за тонну у інвестиційній компанії SALIC, яка володіє агрохолдингом "Мрія" в Україні. Як пише Reuters, це перша покупка зерна Саудівською Аравією за рахунок інвестицій у сільське господарство за кордоном.

Країна інвестувала в купівлю дешевих сільськогосподарських угідь для зміцнення своєї продовольчої безпеки протягом десяти років (Саудівська Аравія на 80-90% залежить від імпорту продуктів харчування). Зазначена закупівля зерна стала першим результатом у цій діяльності.

Саудівська Аравія зазвичай імпортує пшеницю з США, Південної Америки, Австралії та Європи. У минулому році SAGO знизила свої вимоги щодо пошкодженої пшениці, що дозволило збільшити імпорт з країн Чорноморського регіону, відзначає агентство.

Українська пшениця, яку закупили саудівці, містить 11-12% білка і повинна прибути в вересні.

Вперше: Україна знайшла нового покупця на пшеницю

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поточному маркетинговому році експортні відвантаження кукурудзи з України обмежать. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вже розробили додаток до Меморандуму про взаєморозуміння з учасниками зернового ринку, де прописані граничні обсяги експорту зерна.

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Тема
Експорт та імпорт товарів
Місце
Саудівська Аравія
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