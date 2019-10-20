Українську олію дешевше купувати в Іспанії: розкрита схема

Ціни на деякі продукти українського виробництва в Європі виявилися нижчими, аніж безпосередньо в Україні.

Так, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше, повідомив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він розкрив схему, як саме виходить така різниця.

За даними економіста, куряче м'ясо вітчизняного виробництва в Україні теж коштує дорожче, ніж у Прибалтиці чи в Польщі.

"Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян", – наголосив він.

Пендзин пояснив, що така різниця цін на продукти харчування пов'язана з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану вартість).

"В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові, так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20% державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, відповідно до нормативів Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%", – вказав він.

За його словами, в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%.

"Тобто український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу "чистеньким" (без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова олія дешевша, ніж в Україні", – розповів експерт.

При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день Україна є найбільшим експортером соняшникової олії в світі. "За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо", – зауважив Пендзин.

Україна – найбільший експортер соняшникової олії в світі uprom.info

Раніше глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко в ефірі ObozTV порівняв ціни на продукти в Україні та Польщі. З'ясувалося, що молоко у західних сусідів дешевше приблизно удвічі, а білий хліб – в середньому на 30%.

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