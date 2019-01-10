МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Індекс "Біг Мака": українську гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу

Читати матеріал російською

Українську гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу по відношенню до американського долара.

Статистикою поділився в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на підставі щорічного рейтингу The Economist із використанням "індексу Біг Мака". Показник грошової одиниці України склав -65,2.

За роз'ясненнями Компанійця, реальний курс гривні за купівельною спроможністю – 9,68 грн за долар США.

Індекс "Біг Мака": гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу

The Economist

Індекс "Біг Мака": гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу

The Economist

"Індекс Біг Мака" був винайдений The Economist у 1986 році і щорічно використовується для визначення рівня правильності оцінки валют по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гривня не раз опинялася серед найбільш недооцінених валют – у 2018 році їй дісталося 1 місце.

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
2
4
Смішно
4
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
стоп рашизму
стоп рашизму
думается,что и пятнашка за бакс для всех была бы за счастье,верно?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Magallanes Deborah
Magallanes Deborah
Я зарабатываю более 7 тысяч долларов в месяц, работая неполный рабочий день. Я продолжал слушать других людей, которые говорят мне, сколько денег они могут заработать в Интернете, поэтому я решил исследовать это. Ну, это то, что все верно и полностью изменило мою жизнь. Посетите здесь ... >>> www.trade46.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Magallanes Deborah, хохлов и так все разводят, вы хоть пожалейте)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гы-гы--Помню,помню 90-е ,когда Pоссия дpужила с Западом и США -наc тоже индексом Бигмака коpмили и такую же лапшу вешали пpо недооцененность pубля...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги