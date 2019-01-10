Індекс "Біг Мака": українську гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу

Українську гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу по відношенню до американського долара.

Статистикою поділився в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на підставі щорічного рейтингу The Economist із використанням "індексу Біг Мака". Показник грошової одиниці України склав -65,2.

За роз'ясненнями Компанійця, реальний курс гривні за купівельною спроможністю – 9,68 грн за долар США.

The Economist

The Economist

"Індекс Біг Мака" був винайдений The Economist у 1986 році і щорічно використовується для визначення рівня правильності оцінки валют по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гривня не раз опинялася серед найбільш недооцінених валют – у 2018 році їй дісталося 1 місце.