Українському бізнесу пообіцяли підтримку: спростять кредитні програми

Національний банк України і Кабінет міністрів розробили дві програми для підтримки малого бізнесу в умовах введеного карантину через спалах коронавірусу.

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Про це повідомили в четвер, 9 квітня у прес-службі глави держави

"Малий бізнес під час карантину страждає більше, адже у нього немає такої великої фінансової подушки, як у великого бізнесу. Весь світ розробляє програми підтримки малого та середнього бізнесу. Радий, що за кілька днів вдалося знайти необхідні фінансові інструменти, щоб надати реальну підтримку сектору", – сказав Зеленський.

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У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що найшвидшою допомогою стане переформатування програми "5-7-9" для її дієвості у карантинних умовах. Зокрема, вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування існуючих кредитів. Друга програма створюється з нуля, зараз вона на стадії фіналізації.

Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці і кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття і створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину.

"За допомогою цих програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків. Хто, як не ми, повинні зараз захистити малих підприємців. І хто, як не малі бізнесмени, підтримують нашу економіку", – підкреслив президент.

Глава уряду повідомив, що впровадження програм почнеться відразу після їх фіналізації. Влада сподівається, що першу підтримку можна буде почати надавати вже найближчим часом. Додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців і середнього бізнесу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у зв'язку з карантином через спалах коронавірусу банкам в Україні заборонять нараховувати будь-які пені, штрафи, а також підвищувати відсотки по кредитах на споживчі потреби. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

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