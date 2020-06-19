Українським заробітчанам будуть безкоштовно шукати роботу за кордоном

В Україні агентствам з працевлаштування за кордоном заборонять брати гроші з претендентів за пошук роботи.

Така норма прописана в законопроєкті №2365, який 18 червня ухвалила Верховна Рада. Видання "Мінфін" пояснило, яким чином новий закон вплине на українських заробітчан.

На думку одних експертів, так вдасться вигнати з ринку шахраїв, які хочуть нагрітися на наших співгромадянах. Інші запевняють, що нові правила лише посприяють переділу ринку.

Основні нововведення прописані для агентств, які надають послуги з працевлаштування за кордоном.

По-перше, хочуть скасувати їхнє ліцензування. Замість ліцензій агентства будуть отримувати дозволи на роботу. Також компанії внесуть до спеціального реєстру і стануть перевіряти їхню діяльність.

"Отримання ліцензії – складна бюрократична схема. Я знаю випадки, коли агентство шість разів подавало документи, але в підсумку все одно отримало відмову. Але якщо є вихід на потрібного чиновника, ліцензію можна купити. Тобто, ліцензування не виконує свою головну функцію – контролю над ринком. Зате ускладнює життя законослухняним агентствам", - пояснив глава Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

По-друге, документ встановлює заборону для агентств брати гроші з претендентів на роботу. Всі послуги з підбору вакансії і організації виїзду повинні стати повністю безкоштовними для людей.

Передбачається, що платити за все будуть роботодавці. Пропонується механізм, за яким роботодавець дає агентству заявку і за підсумком оплачує її виконання. Здобувач при цьому нічого не платить.

З якими шахрайськими схемами стикаються українські заробітчани

Однією з головних проблем на ринку посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном є шахраї. Вони беруть зі здобувача по 100-500 євро, нібито за пошук роботи. Але в підсумку просто "пропадають" або ж відправляють людину за кордон на неіснуючу вакансію.

Залучити таких посередників до відповідальності непросто. У договорах, які вони підсовують українцям, зазвичай прописано, що плата вноситься за "інформаційні послуги".

По-третє, в законопроєкті передбачені жорсткі штрафи для агентств за порушення правил роботи (зокрема, платні послуги для здобувачів) – до 2-5 тис. неоподатковуваних податком мінімумів (34 тис. – 85 тис. грн). Як розраховують автори законопроєкту, це повинно стати вагомим аргументом для посередників дотримуватися закону.

Як буде працювати новий закон

Законодавці хочуть, щоб за послуги посередників платили виключно роботодавці. Варто відзначити, що і зараз це практикується. Але далеко не всі компанії готові щедро оплачувати підбір робітників в Україні.

Лише деякі перераховують гроші за передоплатою, більшість платить вже по факту "поставки" робітників, а в деяких випадках – після випробувального терміну.

Тобто, заборона брати гроші з претендентів може вдарити не тільки по шахраях, а й по невеликих агентствах, у яких ще не напрацьована база платоспроможних роботодавців. Зате у виграші опиняться великі агентства з працевлаштування. Не виключено, що це позначиться на пропозиції вакансій – вона звузиться.

"Такий підхід може свідчити про спробу переділу ринку. Далеко не всі європейські роботодавці кинуться оплачувати пошук робочих. До того ж багато українців працюють за кордоном неофіційно, а в цьому випадку роботодавець точно нічого не буде платити", – прояснив Аналітик інституту Growford Олексій Кущ.

Нагадаємо, що майже 100 тисяч українців в травні виїхали до Польщі на заробітки. Однак з появою можливості знову заробляти в ЄС пожвавилися і шахраї, які не проти отримати вигоду від довірливих співгромадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня в Варшаву прибув перший за карантин чартерний авіарейс з українськими заробітчанами.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде блокувати виїзд працівників за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.