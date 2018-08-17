Українським шахтарям виплатять заборгованість із зарплати: Порошенко підписав закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни до Державного бюджету на 2018 рік, який передбачає погашення заборгованості із виплати заробітної плати шахтарям.

Як сказано на сайті адміністрації президента, зі спецфонду бюджету виділять Міністерству енергетики та вугільної промисловості 1,4 млрд гривень. У рамках бюджетної програми "Підтримка впровадження ринку електричної енергії" вони повинні частково покрити витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції.

"Реалізація Закону зменшить соціальну напругу серед шахтарів, оскільки засоби цієї бюджетної програми будуть спрямовані зокрема на погашення заборгованості з оплати праці зазначеної категорії осіб", - сказано в повідомленні.

Крім того, закон розширює джерела фінансування зазначеної держпрограми. Тепер до них зарахували конфісковані кошти і кошти від реалізації вилученого майна корупціонерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня Верховна Рада прийняла законопроект №8362 і розблокувала виплату зарплат українським шахтарям. Таким чином на погашення заборгованості виділили 1,4 млрд грн.