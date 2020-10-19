Українським полярникам вперше за 20 років підняли зарплату: скільки отримують

Добові виплати співробітникам антарктичних експедицій, які працюють на базі станції "Академік Вернадський", збільшили з 720 грн на добу до 1800 грн. Відповідну постанову затвердили 30 вересня.

Про це в інтерв'ю The Ukrainians заявив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. За його словами, оплату підняли вперше за 20 років "після дуже довгої боротьби". Минулого разу це зробив ще уряд Віктора Ющенка.

Таким чином, за місяць співробітник експедиції зможе отримувати 54 000 грн.

"Це все одно не фантастика, але в порівнянні з тим, скільки було, – різниця разюча. Якщо знайти вченого, який мотивований своєю наукою, не так складно, то на тих же умовах знайти дизеліста значно важче. На будь-якому судні торгового флоту йому заплатять більше", – пояснив Дикий.

Директор НАНЦ повідомив, що вчені вже пригледіли пару кораблів, які можна було б оснастити для наукових цілей. Просять владу придбати принаймні один.

"Ми намагаємося переконати депутатів, що це не витрати, а інвестиції, які з часом окупляться. Корабель у Південному океані – просто необхідність. 1995 року британці передали нам станцію за один фунт стерлінгів. Тоді ми мали науковий флот, за допомогою якого могли забезпечувати логістику станції і морські дослідження. Мали 36 науково-дослідних суден, тепер – жодне не придатне, лише одне – до ремонту. На найближче десятиліття нас би задовольнили пристойні старі кораблі", – заявив Дикий.

За його словами, у 2020 році станції "Вернадський" виділили рекордний бюджет у 143 млн грн. Наприклад, у 2018 році стандартний бюджет склав 60 млн грн при тому ж курсі долара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" наклав на себе руки 35-річний українець Василь Омелянович, який працював там кухарем під час 25-ї Української антарктичної експедиції.

Раніше Національний науковий центр дав можливість кожному побачити українську станцію "Академік Вернадський" за допомогою 3D-туру.