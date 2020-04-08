Українським пенсіонерам почали виплачувати компенсації: хто першим отримав доплату

Пенсійний фонд України розпочав виплату компенсації до пенсії за квітень громадянам, старшим за 80 років, у розмірі до 500 гривень після того, як перерахував виплати пенсіонерам, що працюють.

Про це повідомили в пресслужбі відомства у вівторок, 7 квітня.

"На виконання постанови Кабінету міністрів України від 01.04.2020 № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень. Компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Після встановлення такої виплати пенсія не може бути більшою за вказаний розмір", – йдеться в зверненні.

Крім того, для громадян віком понад 80 років, які отримують пенсію і мають страховий стаж принаймні 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 2600 гривень.

Пенсійним фондом проведено відповідні перерахунки для 1480 тисяч осіб, які досягли 80 років, виготовлено виплатні відомості, передані банкам і відділенням АТ "Укрпошта".

Виплату компенсації за квітень розпочато 7 квітня тим, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші пенсіонери, що старші за 80 років, отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати разом із пенсією за квітень.

Відповідна щомісячна компенсаційна виплата буде встановлюватися й іншим громадянам після досягнення ними віку 80 років.

Зазначається, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки в уповноважених банках або будуть доставлені листоношами АТ "Укрпошта" додому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період карантину пенсії та державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично, йдеться в законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Раніше Пенсійний фонд перерахував пенсії пенсіонерам, що працюють, внаслідок чого виплати були збільшені 357 тисячам осіб, середній розмір підвищення – 170,80 грн

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