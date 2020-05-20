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20 травня • оновлено в 21:15
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Українським медикам виділять 2,2 млрд: Шмигаль розповів, кому чекати на гроші

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Кабінет міністрів України підтримав виділення 2,2 мільярда гривень Фонду соціального страхування для забезпечення медичних працівників, які ведуть боротьбу з COVID-19.

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Про це у Facebook повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Він уточнив, що кошти будуть взяті з Фонду боротьби з коронавірусом.

Українським медикам виділять 2,2 млрд: Шмигаль розповів, кому чекати на гроші

"Медики досі на передовій нашого захисту та щодня ризикують своїм життям. Ми розуміємо, що вони повинні отримувати належне матеріальне забезпечення та мати страхові гарантії. Тому сьогодні підтримали виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування", – зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль уточнив, що 471,1 млн грн будуть спрямовані на виплати матеріального забезпечення і страхових виплат, зокрема одноразової допомоги членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19.

Решта 1,8 мільярда передбачені для виплат матеріального забезпечення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запевнив, що питання з виплатою премій медикам, які лікують хворих на коронавірус, повністю закрите.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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