Українським медикам виділять 2,2 млрд: Шмигаль розповів, кому чекати на гроші

Кабінет міністрів України підтримав виділення 2,2 мільярда гривень Фонду соціального страхування для забезпечення медичних працівників, які ведуть боротьбу з COVID-19.

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Про це у Facebook повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Він уточнив, що кошти будуть взяті з Фонду боротьби з коронавірусом.

"Медики досі на передовій нашого захисту та щодня ризикують своїм життям. Ми розуміємо, що вони повинні отримувати належне матеріальне забезпечення та мати страхові гарантії. Тому сьогодні підтримали виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування", – зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль уточнив, що 471,1 млн грн будуть спрямовані на виплати матеріального забезпечення і страхових виплат, зокрема одноразової допомоги членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19.

Решта 1,8 мільярда передбачені для виплат матеріального забезпечення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запевнив, що питання з виплатою премій медикам, які лікують хворих на коронавірус, повністю закрите.

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