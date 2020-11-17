Українським лікарям підвищать зарплати з 1 листопада: кому і на скільки

В Україні з 1 листопада 2020 року зросте зарплата лікарів первинної медичної допомоги.

Як заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, відповідна постанова Кабінету міністрів уже набула чинності.

Так, із 600 до 651,6 грн підвищується капітаційна ставка для лікарів первинної ланки на одного хворого.

"Цією ж постановою врегульовано, що якщо в пацієнта немає декларації, але він із підозрою на COVID-19, то може звернутися в будь-яку амбулаторію й через реєстратуру підібрати лікаря, який буде його супроводжувати. Мобільна бригада за направленням цього сімейного лікаря приїде для відбору зразків, незалежно від наявності у вас декларації", – пояснила Садов'як.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичні працівники всі 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні. За його словами, заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні має становити не менш ніж 20-25 тисяч гривень.

Він обіцяв, що з вересня і до кінця року медичні працівники почнуть отримувати доплати:

лікарі – близько 3560 грн;

середній медперсонал – до 2500 грн;

молодший медичний персонал – 1250 грн.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що зарплата лікарів у 2021 році повинна досягти 25 тисяч гривень.