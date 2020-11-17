Українським лікарям підвищать зарплати з 1 листопада: кому і на скільки

В Україні з 1 листопада 2020 року зросте зарплата лікарів первинної медичної допомоги.

Як заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, відповідна постанова Кабінету міністрів уже набула чинності, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, із 600 до 651,6 грн підвищується капітаційна ставка для лікарів первинної ланки на одного хворого.

"Цією ж постановою врегульовано, що якщо в пацієнта немає декларації, але він із підозрою на COVID-19, то може звернутися в будь-яку амбулаторію й через реєстратуру підібрати лікаря, який буде його супроводжувати. Мобільна бригада за направленням цього сімейного лікаря приїде для відбору зразків, незалежно від наявності у вас декларації", – пояснила Садов'як.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичні працівники всі 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні. За його словами, заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні має становити не менш ніж 20-25 тисяч гривень.

Він обіцяв, що з вересня і до кінця року медичні працівники почнуть отримувати доплати:

лікарі – близько 3560 грн;

середній медперсонал – до 2500 грн;

молодший медичний персонал – 1250 грн.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що зарплата лікарів у 2021 році повинна досягти 25 тисяч гривень.