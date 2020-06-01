Фермери зможуть продавати свої продукти онлайн: розкрито ідею Кабміну

В Україні уряд планує створити онлайн-платформу для реалізації продукції малих і середніх фермерів.

Проект хочуть втілити в життя за допомогою Українського фонду стартапів. Така ініціатива є у програмі уряду з відновлення економіки, йдеться у статті ЕП.

Серед всіх мір з порятунку агросектору уряд поставив найвищий пріоритет саме для дистанційного збуту продукції. Створення платформи планують на 4 квартал 2020 року. Зокрема, профільні міністерства виділять гранти на ці цілі.

Дії уряду щодо підтримки агросектору, заплановані на вересень 2020 року:

часткове відшкодування вартості будівництва і реконструкції виробничих об’єктів;

стимулювання створення кооперативів, частково відшкодовуючи купівлю сільгосптехніки українського виробництва;

кредитні гарантії з місцевих бюджетів на купівлю переробних і зберігаючих потужностей для нових виробників.

Фермери зможуть продавати продукцію онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, складна ситуація склалася в цьому році з урожаєм в Україні. І справа не лише в пандемії коронавірусу, що охопила країну і весь світ. Аномально безсніжна зима і посушлива весна загрожують українцям підвищенням цін на хліб, а аграріям – серйозними втратами.

Для деяких фермерів така ситуація обернулася справжньою трагедією, яка підштовхнула їх до суїциду.

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