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1 червня • оновлено в 16:58
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Фермери зможуть продавати свої продукти онлайн: розкрито ідею Кабміну

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В Україні уряд планує створити онлайн-платформу для реалізації продукції малих і середніх фермерів.

Проект хочуть втілити в життя за допомогою Українського фонду стартапів. Така ініціатива є у програмі уряду з відновлення економіки, йдеться у статті ЕП.

Серед всіх мір з порятунку агросектору уряд поставив найвищий пріоритет саме для дистанційного збуту продукції. Створення платформи планують на 4 квартал 2020 року. Зокрема, профільні міністерства виділять гранти на ці цілі.

Дії уряду щодо підтримки агросектору, заплановані на вересень 2020 року:

  • часткове відшкодування вартості будівництва і реконструкції виробничих об’єктів;

  • стимулювання створення кооперативів, частково відшкодовуючи купівлю сільгосптехніки українського виробництва;

  • кредитні гарантії з місцевих бюджетів на купівлю переробних і зберігаючих потужностей для нових виробників.

Фермери зможуть продавати продукцію онлайн

Фермери зможуть продавати продукцію онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, складна ситуація склалася в цьому році з урожаєм в Україні. І справа не лише в пандемії коронавірусу, що охопила країну і весь світ. Аномально безсніжна зима і посушлива весна загрожують українцям підвищенням цін на хліб, а аграріям – серйозними втратами.

Для деяких фермерів така ситуація обернулася справжньою трагедією, яка підштовхнула їх до суїциду.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Теги
фермерство продукти Кабінет Міністрів України карантин
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